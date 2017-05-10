МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
МТС первым из сотовых операторов протестирует оборудование для хранения данных согласно требованиям «пакета Яровой». Об этом «Ведомостям» рассказал источник на рынке систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Одна из компаний-производителей СОРМ «Норси-транс» подтвердила изданию, что готовит пилотный проект по тестированию оборудования «с одним из операторов мобильной связи».
По данным источника газеты, проект будет запущен в одном из крупных российских городов.
По его данным, МТС решил протестировать имеющееся сейчас оборудование и посмотреть, на что оно способно. Скорее всего, отметил собеседник издания, это оборудование еще не работает.
По словам гендиректора «Норси-транс» Сергея Овчинникова, егго компания — активный участник рабочей группы Минкомсвязи России, которая готовит подзаконный акт с перечнем информации и способов е хранения согласно «пакету Яровой».
Акт должен быть готов к 30 июня.
Овчинников отметил, что его компания подготовила свой вариант проекта документа, который находятся на рассмотрении в Минкомсвязи и ФСБ.