Путин вышел на лед в составе «Легенд хоккея»

Президент России Владимир Путин вышел на лед под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея» в рамках гала-матча финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, проходящего в «Большом» ледовом дворце в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соперниками «Легенд хоккея», за которых играет российский президент, является «Сборная Ночной Лиги». Вместе с Путиным на лед вышли чиновники и общественные деятели, бизнесмены и звезды советского хоккея.

По информации сайта Ночной хоккейной лиги, на воротах команды главы государства стояли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и известный хоккеист Владимир Мышкин. Глава Минобороны Сергей Шойгу также принял участие в хоккейном поединке.​

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прилетает 10 мая в Сочи, где примет участие в завершающей игре шестого сезона Ночной хоккейной лиги. Песков напомнил, что именно Путин были инициатором создания этой лиги.