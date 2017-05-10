Кремль объяснил отсутствие гостей из-за рубежа на параде Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году парад Победы на Красной площади задумывался без присутствия большого количества иностранных гостей. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — отметили в Кремле.

Песков, тем не менее, отметил, что президента Молдавии Игоря Додона пригласил сам Владимир Путин. Это произошло во время недавней встречи лидеров на полях саммита ЕврАзЭС в Бишкеке.