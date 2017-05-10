Путин обсудил с членами Совбеза вопросы деэскалации в Сирии и визит Лаврова в США

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались текущие вопросы российской повестки дня, а также визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и вопросы деэскалации в Сирии, сообщает РИА Новости.

«В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, «также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения».

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ожидается, 10 мая Лавров обсудит с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения. Переговоры в столице США станут третьей личной встречей глав российского и американского внешнеполитических ведомств после инаугурации Дональда Трампа.

Одной из главных тем переговоров Лаврова и Тиллерсона станут четыре зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан 4 мая в Астане представителями России, Ирана и Турции. Согласно документу, с 6 мая в этих зонах прекращаются любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Режим прекращения огня не распространяется на террористические организации. Точные границы зон деэскалации будут определены позже военными экспертами.

Предполагается, что в регион отправятся международные наблюдатели. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев не исключил, что в зонах деэскалации будут работать и российские наблюдатели.

Также 10 мая Лаврова в Белом доме примет президент США Дональд Трамп. Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 мск) и пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов, следует из расписания главы государства, которое распространила пресс-служба президента США.