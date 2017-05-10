Министр экономразвития РФ раскритиковал политику ЕБРР

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия ожидает ухудшения финансовых показателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и не собирается участвовать в его докапитализации, если она потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Орешкина, ЕБРР стал политическим инструментом, а не институтом развития. «Всегда, когда политическая мотивация стоит перед экономической, отчет о прибыли и убытках и балансовый отчет быстро ухудшаются. Поэтому мы ожидаем, что в течение нескольких лет финансовая ситуация банка значительно ухудшится как со стороны качества активов, так и со стороны способности генерации выручки», — цитирует агентство министра.

Глава Минэкономразвития уверен, что «текущее финансовое состояние банка не заслуживает рейтинга AAA». Он подчеркнул, что Россия сконцентрируется на работе с «деполитизированными банками развития» и сконцентрируется на улучшении собственных институтов. При этом вариант выхода из ЕБРР — не рассматривается.

Ранее в среду глава ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе пресс-конференции по итогам 26-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития на Кипре заявил, что «продолжающееся замораживание инвестиций» их акционерами в России не нарушило внутренних правил взаимодействия банка с российской стороной. Соответствующее решение, как пояснил Чакрабарти, является «окончательным и крепким». Между тем, условия, необходимые для того, чтобы банк возобновил инвестиции в Россию, во время мероприятия не обсуждались.