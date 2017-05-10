Организатор акции «Открытой России» в Петербурге оштрафован судом

В Санкт-Петербурге по решению суда оштрафован на 18 тысяч рублей координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Он выступал организатором акции «Надоел» 29 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка.Ru».

Сам активист намерен обжаловать это решение.

Отметим, что акции «Надоел» прошла 29 апреля во многих городах России. Их участники планировали подать в приемные президента письма Владимиру Путину с просьбой отказаться от участия в выборах 2018 года.

В Санкт-Петербурге акция не была согласована местными властями, она сопровождалась задержаниями.