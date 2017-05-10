МВД купит самолет для VIP-персон за 1,7 миллиарда рублей

Министерство внутренних дел России объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204–300 за 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, самолет предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Он должен быть рассчитан на 55 пассажиров, иметь три салона и три вестибюля.

Первый салон должен состоять из апартаментов «VIP-пассажира», четырех кресел повышенной комфортности и двух откидных столов. При этом в апартаменты будут входить спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном. Во втором салоне должны стоять два больших стационарных стола для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем предусмотрены места бизнес- и эконом-класса.

В тендере отмечается, что лайнер должен быть выпущен не ранее 2005 года. Самолет должен быть поставлен заказчику к 1 декабря 2018 года. Итоги конкурса будут подведены до 13 июня.