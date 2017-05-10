В янтаре найдены комар и пыльца орхидеи возрастом более 45 миллионов лет

Известный исследователь заключенных в янтаре древних животных профессор Университета штата Орегон Джордж Пойнар (George Poinar, Jr.) и Финн Расмунссен (Finn N. Rasmussen) из Университета Копенгагена рассказали о находке, сделанной в куске балтийского янтаря. Им удалось обнаружить, что приспособления для опыления с помощью насекомых имелись у орхидей уже 45 – 55 миллионов лет назад. Также они превзошли рекорд древности орхидей в янтаре. Предыдущий экземпляр, также обнаруженный Пойнаром, имел возраст лишь 20 – 30 миллионов лет.

Пыльцевые зерна орхидей, в отличие от многих других растений, слипаются в единую структуру – так называемый поллиний. Обычно поллинии снабжены особыми клейкими дисками – прилипальцами, служащими для прикрепления поллиния к телу насекомого-опылителя. Благоадря этому приспособлению насекомое переносит от цветка к цветку сразу большую порцию пыльцы, повышая вероятность опыления.

Пойнар и Расмунссен нашли поллинии древней орхидеи на задней ножке грибного комарика, который много миллионов лет назад попал в смолу, превратившуюся со временем в янтарь. Они сумели определить, что поллинии принадлежит растению из семейства орхидных, и дали новому виду название Succinanthera baltica. Ученые пришли к выводу, что приспособления к опылению насекомыми, такие как поллинии, возникли у орхидей уже в эоценовую эпоху.

По словам Пойнара, у нынешних орхидей есть немало «уловок», направленных на привлечение опылителей. Самцов насекомых они приманивают запахом цветов, который похож на запах самки, в результате те летят к цветку и даже пытаются спариться с ним, но лишь получают свою долю пыльцы. В других случаях запах цветка напоминает запах излюбленной пищи насекомых. А, например, самок грибных комариков орхидеи заманивают, издавая запах грибов, на которые самки должны отложить яйца. Вместо гриба самка откладывает яйца на цветок, обрекая свое потомство на вероятную смерть от голода, зато уносит с собой пыльцу. Ученые полагают, что подобные ухищрения могли встречаться у орхидей уже в древности.

Итоги исследования опубликовал Ботанический журнал Линнеевского общества.