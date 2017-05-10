Путин прокомментировал увольнение директора ФБР

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки телеканала CBS News об отношении к увольнению директора ФБР Джеймса Коми в Сочи на гала-матче VI Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги.

По словам лидера РФ, данное решение никак не скажется на двусторонних отношениях между Россией и США. При этом президент назвал вопрос журналистки «смешным».

«Мы не имеем никакого отношения к увольнению Коми. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?» — заметил Путин.

«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — заключил он.