10 мая 2017, 17:31
В ФАС поступило ходатайство о покупке 65% РБК
Федеральная антимонопольная служба заявила о получении ходатайства о приобретении 65,43% акций медиахолдинга РБК. ОБ этом сообщает RNS со ссылкой на начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова.
От кого поступил документ - не уточняется.
Отметим, что, переговоры о покупке медиахолдинга может вести с инвестгруппой «Онэксим» владелец группы ЕСН Григорий Березкин.
Напомним, что бизнесмен Михаил Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 года. В 2016 году после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса издание покинули некоторые журналисты, в том числе шеф-редактор объединенной редакции РБК Елизавета Осетинская и главный редактор сайта РБК Роман Баданин.
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