В ФАС поступило ходатайство о покупке 65% РБК

Федеральная антимонопольная служба заявила о получении ходатайства о приобретении 65,43% акций медиахолдинга РБК. ОБ этом сообщает RNS со ссылкой на начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова.

От кого поступил документ - не уточняется.

Отметим, что, переговоры о покупке медиахолдинга может вести с инвестгруппой «Онэксим» владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

Напомним, что бизнесмен Михаил Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 года. В 2016 году после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса издание покинули некоторые журналисты, в том числе шеф-редактор объединенной редакции РБК Елизавета Осетинская и главный редактор сайта РБК Роман Баданин.