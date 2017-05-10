В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Американская компания Aerojet Rocketdyne намерена к 2019 году начать массовое производство двигателей, которые должны заменить российские РД-180, устанавливаемые на первую ступень ракеты Atlas V. Об этом сообщает издание Space News.

К такому выводу издание пришло, исходя из данных, полученных в ходе первых огневых испытаний предкамеры создаваемого двигателя AR1.

«Прохождение этого важного этапа позволяет заключить, что AR1 будет готов к полету в 2019 году, — сообщил порталу генеральный директор и президент Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк. — В деле замены двигателей российского производства на текущих ракетах-носителях успех миссии должен быть национальным приоритетом номер один».

Дрейк отметила конкурентные особенности AR1. Во-первых, при создании отдельных элементов американского двигателя используется трехмерная печать. Во-вторых, применяется специальный сплав на основе никеля, позволяющий отказаться «от экзотических металлических покрытий, в настоящее время используемых в производстве РД-180».

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что приобретение ракетных двигателей РД-180 российского производства является неприятной необходимостью. Глава Пентагона пояснил, что в настоящее время Соединенным Штатам приходится, «зажимая нос», покупать у России двигатели, позволяющие запускать ракеты-носители Atlas. Как вариант, США могли бы запускать ракеты-носители Delta, но это намного дороже.