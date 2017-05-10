Расходы фонда Ролдугина за год сократились в четыре раза

​Фонд «Талант и успех», председателем правления и учредителем которого является виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин, которого СМИ называют другом президента РФ Владимира Путина, за год потратил около 2,6 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщают РБК и Русская служба «Би-би-си».

Отчет о расходовании средств фонда опубликован на сайте Министерства юстиции РФ. В 2015 году расходы некоммерческой организации составили около 9,8 млрд рублей.

Основной статьей расходов является «подготовка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественно-научного образования». В 2016 году на эти цели было потрачено примерно 986 млн рублей, из которых 819 млн фонд получил от государства. ​Еще 614 млн рублей фонд выделил на строительство новых объектов, а 287 млн рублей — на содержание и эксплуатацию зданий. Кроме того, 196,6 млн рублей некоммерческая организация выдала другим организациям в качестве президентских грантов.

Из отчетности можно сделать вывод, что в качестве пожертвований от организаций и физических лиц фонд «Талант и успех» получил 1,3 млрд рублей, почти 1,15 млрд рублей — от государства, а 140 млн рублей заработал сам. В 2015 году от государства фонд получил 479,2 млн рублей, а 9,3 млрд рублей — от жертвователей. Собственные доходы составили не менее 25,5 млн рублей.

В конце марта Министерство образования и науки РФ предложило лишить фонд «Талант и успех» права получать субсидии в уведомительном порядке и самостоятельно определять их размер.