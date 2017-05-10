Лавров призвал США не делать ставку на свержение Асада в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевым аспектом для решения сирийского кризиса является борьба с терроризмом, а не свержение законно избранного президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встреч с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, главной задачей в Сирии является не допустить повторение ситуации с Ираком и Ливией, где все усилия «мирового прогрессивного сообщества» свелись к уничтожению президентов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

«Надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком, что произошло с Ливией», — цитирует агентство Сергея Лаврова.

Российский дипломат также добавил, что в ходе состоявшейся 10 мая встречи с президентом США Дональдом Трампом он получил заверения, что победа над терроризмом является главной задачей Белого дома в Сирии.