ЕСПЧ оценит наказание за демонстрацию свастики в РФ

Правозащитная организация «Агора» обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой оценить применение в России статьи КоАП о наказании за демонстрацию нацистской символики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Агора» привела в своем обращении две жалобы на административный арест за публикацию картинок со свастикой в соцсети. Юристы отметили, что разместившие данные посты не планировали оправдывать нацистов.

«До 2014 года статья 20.3 предполагала наказание не просто за демонстрацию нацистской символики, но с целью пропаганды. В 2014 году были внесены изменения, и в итоге оказалось, что ответственность порождает и пропаганда, и демонстрирование без цели пропаганды», – заявил юрист «Агоры» Алексей Глухов. Он привел данные, согласно которым, количество вынесенных по этой статье КоАП решений за последние годы выросло в 3,5 раза. Он отметил, что в РФ не существует абсолютного запрета на демонстрацию свастики. «Даже в СМИ можно публиковать свастику, если при этом нет цели пропаганды, так официально разъяснил Роскомнадзор в 2015 году. Запрет установлен только для физических лиц. Я в детском саду ко Дню Победы рисовал танки – с красными звездочками и со свастикой. Со звездочками побеждали. Если я сейчас опубликую этот рисунок в соцсети, то в лучшем случае отделаюсь штрафом», – пояснил Глухов.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, статья 20.3 КоАП в 2014 году подверглась «самым несуразным» изменениям. В 1995 году был принят закон «Об увековечивании Победы советского народа в ВОВ», в котором прямо запрещается демонстрация нацисткой символики, но не указывается контекст, а это неправильно, так как «человек может и историческую фотографию поместить, а может использовать ту же свастику как элемент политической полемики, нарисовав ее на лбу нелюбимого политика».