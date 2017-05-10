Лавров на встрече с Тиллерсоном пошутил по поводу увольнения директора ФБР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в шутливой форме прокомментировал увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Видеозапись опубликовал телеканал Russia Today.

Это произошло после рукопожатия Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона перед переговорами в Вашингтоне. «Бросит ли увольнение Коми тень на ваши переговоры?» — выкрикнула вопрос журналистка. «Он что, уволен? Да вы шутите!» — ответил российский министр и удалился в комнату для переговоров.

10 мая президент США Дональд Трамп уволил Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было сказано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. В Белом доме заявили, что Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.