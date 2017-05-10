Telegram сделал доступной функцию звонков для десктопа

Telegram запустил функцию звонков в альфа-версии приложения для декстопов. Функция доступна для Windows, Linux и macOS, сообщается в канале Telegram Beta.

Как пишет vc.ru, через десктопную версию нельзя управлять устройствами ввода-вывода звука. При тестировании звонков в редакции vc.ru звук при подключенных наушниках шел через колонки и исправить это не удалось.

В марте Telegram запустил в тестовом режиме функцию звонков через мобильное приложение. Ранее в мессенджере появилась функция аудиозвонков.