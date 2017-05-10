Прокуратура обязала СК проверить взлом аккаунтов оппозиционеров в Telegram
Измайловская прокуратура Москвы обязала районный отдел Следственного комитета проверить информацию о взломе аккаунта активиста Олега Козловского в мессенджере Telegram. Соответствующий ответ от 17 апреля был направлен адвокату правозащитной группы «Агора» Ильнуру Шарапову, представляющему интересы Козловского. Копию письма цитирует РБК.
В мае 2016 года Козловский написал заявление в Измайловский отдел СК, сообщив, что неизвестные взломали его аккаунт в Telegram. В СК не увидели в заявлении состава преступления.
Там указали: «Сбой телефона не подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей "Нарушение тайны переписки"».
В апреле 2017 года адвокат активиста Шарапов пожаловался на действия СК в прокуратуру.
Взлом аккаунта произошел 29 апреля 2016 года. В результате неизвестные лица получили доступ к аккаунту как Козловского, так и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
Оба утверждали, что взлом был осуществлен при сотрудничестве со стороны оператора МТС. В МТС это опровергали.