Прокуратура обязала СК проверить взлом аккаунтов оппозиционеров в Telegram

Измайловская прокуратура Москвы обязала районный отдел Следственного комитета проверить информацию о взломе аккаунта активиста Олега Козловского в мессенджере Telegram. Соответствующий ответ от 17 апреля был направлен адвокату правозащитной группы «Агора» Ильнуру Шарапову, представляющему интересы Козловского. Копию письма цитирует РБК.

В мае 2016 года Козловский написал заявление в Измайловский отдел СК, сообщив, что неизвестные взломали его аккаунт в Telegram. В СК не увидели в заявлении состава преступления.

Там указали: «Сбой телефона не подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей "Нарушение тайны переписки"».

В апреле 2017 года адвокат активиста Шарапов пожаловался на действия СК в прокуратуру.

Взлом аккаунта произошел 29 апреля 2016 года. В результате неизвестные лица получили доступ к аккаунту как Козловского, так и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

Оба утверждали, что взлом был осуществлен при сотрудничестве со стороны оператора МТС. В МТС это опровергали.