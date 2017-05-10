Лавров обозначил время встречи Путина с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом рассказал, что обсуждались вопросы организации встречи президентов России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Владимир Путин и Трамп уже обсуждали тему встречи во время телефонной беседы и «подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в Гамбурге».

Министр отметил, что с Тиллерсоном он обсуждал, как они могут продвинуться по разным вопросам для подготовки к встрече лидеров двух стран. «В любом случае они повидаются в июле», — заключил глава МИД России.

По мнению Лаврова, американо-российский диалог освободился от идеологизированности.

«И Трамп, и госсекретарь — люди дела и они хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит развитие страны и благополучие граждан», — подчеркнул министр.

Лавров уточнил, что во время беседы Трамп подтвердил готовность решать проблемы в отношениях между двумя странами, а во время беседы с Тиллерсоном они решили, что международные проблемы нужно решать сообща.

В свою очередь, Трамп заявил, что он провел «очень хорошую» встречу с Лавровым. «Мы провели очень, очень хорошую встречу», — отметил он.

Помимо прочего, лидер США заявил о необходимости «остановить ужасные убийства в Сирии».

«Думаю, мы добились прогресса», — заключил Трамп.