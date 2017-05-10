В Чехии выдан ордер на арест лидера арт-группы «Война»

В Чехии выдан прокурорский ордер на арест лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской прокуратуры Праги Штепанку Зенклову.

Как пояснили в прокуратуре, Воротников не выполняет требований суда, предоставившего ему возможность находится на свободе при рассмотрении его дела о выдаче в Россию. «Прокурор выдал ордер на его арест в связи с тем, что он трижды не являлся на допрос. Кроме того, Олега Воротникова невозможно застать по адресу, который он сообщил судебным органам», — цитирует агентство слова Зенкловой.

Отмечается, что в настоящее время местонахождение россиянина неизвестно.

В ноябре 2016-го сообщалось, что Прага получила запрос Москвы о выдаче Олега Воротникова. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, лидер «Войны» срывал шапки с полицейских и ударил одного из них на акции «Марш несогласных» 31 марта 2011 года.

Воротников был задержан чешской полицией 20 сентября при проверке документов. Позже он обратился за предоставлением политического убежища в Чехии и был выпущен на свободу. Суд Праги взял с него письменное обещание не покидать страну.