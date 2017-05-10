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10 мая 2017, 20:41
Белый дом Госдеп Дональд Трамп МИД России Рекс Тиллерсон Сергей Лавров США

Госдеп оставил в силе санкции против РФ после визита Лаврова в Вашингтон

Дональд Трамп и Сергей Лавров
Дональд Трамп и Сергей Лавров
www.tvc.ru

Госдепартамент США рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудили украинский, сирийский вопросы, а также двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое приводит телеканал ABC News.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность победы над "Исламским государством", деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение доставки гуманитарной помощи сотням тысяч мирных жителей в стране», — сказано в заявлении.

Стороны отметили важность политического процесса в Женеве.

«Что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул важность прогресса путем выполнения минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не прекратит действия, которые к ним привели», — отметили в ведомстве.

Как сообщили в Белом доме, президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Лавровым подчеркнул важность полного исполнения Россией минских соглашений. Сообщение Белого дома приводит телеканал ABC News.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности обратив внимание на необходимость сдерживать режим Асада и Иран», — отмечается в документе.

Говоря об Украине, Трамп отметил, что администрация США остается вовлеченной в решение конфликта в этой стране. «Он рассказал о возможности более широкого взаимодействия в решении конфликтов на Ближнем Востоке и повсеместно. Президент также подчеркнул свое желание выстроить более хорошие отношения между США и Россией», — пояснили в Белом доме.

Между тем сам Лавров заявил, что он не обсуждал с Трампом антироссийские санкции. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

«Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — пояснил Лавров.

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