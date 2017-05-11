МИД представил Думе кандидата на пост посла России в США

Министерство иностранных дел России направило в Госдуму письмо, в котором предложило кандидата на замещение поста посла РФ в США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, письмо поступило в нижнюю палату российского парламента. В нем предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел РФ Анатолия Антонова.

При этом источники не уточняют сроки рассмотрения кандидатуры.

Напомним, действующим послом РФ в США является Сергей Кисляк. По информации СМИ, он выдвинут на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.