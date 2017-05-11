ЕС пригрозил приостановить безвиз с Украиной при проблемах с мигрантами

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью, говорится в документе Совета ЕС.

В документе отмечается: «Пересмотренный механизм приостановки, принятый ЕС, предполагает возможность приостановки процесса либерализации в случае возникновения серьезных проблем с миграцией или безопасностью».

Напомним, 11 мая Совет ЕС окончательно одобрил отмену визового режима для Украины.

Между тем, заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков заявил, что введение безвизового режима Украины с ЕС нельзя считать полноценным: «Этот так называемый безвизовый режим с Украиной — в определенной степени такая "морковка на веревочке", которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему».