Руслан Соколовский получил условный срок

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает Znak.com.

Соколовский признан виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Гособвинение запросило для обвиняемого наказание в виде 3,5 лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как заявил адвокат Соколовского, решение по апелляции пока не принято, однако защитник назвал условный срок победой.