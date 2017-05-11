Генпрокурор РФ вернул в суд дело бывшего главы «Роснано»

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, направившего на дополнительное расследование уголовное дело бывших руководителей госкорпорации «Роснано», обвиняемых в растрате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, после «дополнительного изучения материалов» дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора этой корпорации Святослава Понурова направлено в суд.

Ранее 11 мая адвокаты Меламеда и Понурова сообщили, что обвиняемые вышли на свободу. Срок их предельного содержания под домашним арестом истек, а Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение.

Меламед был задержан 1 июля 2015 года, через несколько дней суд санкционировал его домашний арест. Через неделю в СИЗО был помещен Понуров.

В феврале 2016 года третьему фигуранту дела «Роснано» было предъявлено обвинение в растрате. Андрея Малышева заочно обвинили по делу о растрате более 220 млн рублей из средств госкорпорации. Вскоре выяснилось, что бывший зампред правления лечится за границей после операции на сердце