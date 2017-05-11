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11 мая 2017, 12:59
метро Санкт-Петербург теракт ФСБ

Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлены обвинения

Задержание подозреваемого в организации теракта в Петербурге
Задержание подозреваемого в организации теракта в Петербурге
фото: скриншот с YouTube

Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявлены обвинения по статье о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Бахрам Эргашев, Ибрагимжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов обвиняются в теракте; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как уточнили в СКР, всего по делу проходят 10 человек. Остальным фигурантам также вскоре предъявят обвинения.

20 апреля ФСБ отчиталась об установлении заказчика теракта в Петербурге но не называла его имени. В свою очередь, СМИ предположили, что речь идет о полевом командире по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки, который возглавляет выходцев из Средней Азии, сражающихся в Сирии за «Таухид валь-Джихад». Вместе с тем, ответственность за теракт взял на себя «Батальон имама Шамиля», ранее неизвестная исламистская группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). 

3 апреля в перегоне между станциями метро в Петербурге прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, также погиб террорист-смертник. Более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сработало.

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