Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлены обвинения

Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявлены обвинения по статье о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Бахрам Эргашев, Ибрагимжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов обвиняются в теракте; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как уточнили в СКР, всего по делу проходят 10 человек. Остальным фигурантам также вскоре предъявят обвинения.

20 апреля ФСБ отчиталась об установлении заказчика теракта в Петербурге но не называла его имени. В свою очередь, СМИ предположили, что речь идет о полевом командире по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки, который возглавляет выходцев из Средней Азии, сражающихся в Сирии за «Таухид валь-Джихад». Вместе с тем, ответственность за теракт взял на себя «Батальон имама Шамиля», ранее неизвестная исламистская группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

3 апреля в перегоне между станциями метро в Петербурге прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, также погиб террорист-смертник. Более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сработало.