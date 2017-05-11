Журналисты обратились в ООН с просьбой прекратить «травлю чеченского народа»

Союз журналистов Чечни написал письмо верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с требованием «прекратить кампанию травли Чеченской республики и чеченского народа». Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение посвящено сообщениям о якобы имевшем место преследовании геев в Чечне. В нем говорится, что подобные обвинения не соответствуют действительности. Аналогичное обращение активисты отправили в Международную федерацию журналистов в Бельгии.

Авторы письма отмечают, что все вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан, должны решать наделенные российской конституцией правами правоохранительные и судебные органы власти.

5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности властей республики «тесно взаимодействовать» с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и правоохранительными органами при проверке сообщений о якобы имевшем место в республике преследовании лиц нетрадиционной ориентации.

Ранее Кадыров назвал публикации о преследовании геев в республике «пиар-кампанией». Он также заявил, что журналистам следует «попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом» и «встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили». Из сообщений СМИ следовало, что под «продажными шайтанами» Кадыров подразумевал авторов статей о незаконном заключении геев в Чечне.