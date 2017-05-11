11 мая 2017, 08:09
ЦРУ создаст центр противодействия ядерной угрозе КНДР
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создаст в Южной Корее специальный центр противодействия ядерной угрозе Северной Кореи, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРУ.
В ведомстве подчеркивают, что центр должен «в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи».
Директор ЦРУ Майкл Помпео отметил, что в центр набираются опытные сотрудники ведомства, которые будут взаимодействовать со всем американским разведсообществом.
При этом имя руководителя нового центра пока не сообщается.
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