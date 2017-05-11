ЦРУ создаст центр противодействия ядерной угрозе КНДР

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создаст в Южной Корее специальный центр противодействия ядерной угрозе Северной Кореи, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРУ.

В ведомстве подчеркивают, что центр должен «в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи».

Директор ЦРУ Майкл Помпео отметил, что в центр набираются опытные сотрудники ведомства, которые будут взаимодействовать со всем американским разведсообществом.

При этом имя руководителя нового центра пока не сообщается.