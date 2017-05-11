СМИ нашли видео выступления в Крыму болгарского участника «Евровидения»

Представитель Болгарии на проходящем в Киеве музыкальном конкурсе «Евровидение» Кристиан Костов выступал в Крыму еще до принятия украинского закона о пересечении границы. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

«Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, официальный представитель СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что решение о запрете въезда на Украину принимается при наличии достаточной информации о факте совершения общественно опасного деяния.

«Решение о запрете лицу въезда на Украину принимается в случае наличия достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины», — заявила она.

Издание УНИАН нашло видео номера Костова, опубликованное на YouTube. Исполнитель участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как полуостров по итогам референдума вошел в состав Российской Федерации.

Ранее видеоблогер Анатолий Шарий сообщил в своем канале в YouTube, что Кристиан Костов в 2014 году выступал в Крыму. Также, по информации Шария, у певца есть российское гражданство.