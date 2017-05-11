В России приостановили деятельность партии «Демократический выбор»

Верховный суд (ВС) РФ на три месяца приостановил деятельность партии «Демократический выбор» из-за выявленных нарушений при предоставлении отчетности. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление в ВС отправило Министерство юстиции РФ. Как отметили в ведомстве, партия ни разу с момента регистрации не представила необходимые отчеты о численности, а также о количестве отделений, участии в выборах.

В свою очередь, представитель «Демократического выбора» в суде просил увеличить срок приостановки деятельности партии до полугода. Он пояснил, что партия рассматривает эту меру «как возможность сосредоточиться на проведении необходимых мероприятий, чтобы выполнить требования Минюста».

«Демократический выбор» зарегистрировали в 2012 году, председателем партии тогда был Владимир Милов. В 2015 году в руководстве партии произошел конфликт и политик ушел из организации. После этого «Демократический выбор» возглавил Сергей Жаворонков.

Позже партия вместе с ПАРНАСом и «Партией прогресса» Алексея Навального создала Демократическую коалицию для участия в осенних парламентских выборах 2016 года. Коалиция распалась в мае того же года.