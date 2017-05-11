Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 мая 2017, Четверг, 20:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
11 мая 2017, 20:12
вузы Санкт-Петербург ФСБ

СМИ узнали о задержании в Петербурге ректора университета телекоммуникаций

Ректор петербургского Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский был задержан после обысков в его кабинете. Об этом сообщает издание «Фонтанка» без указания на источники.

По имеющейся информации, Бачевского задержали в рамках уголовного дела по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Официального подтверждения этому нет.

В свою очередь, в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что ряд сотрудников университета Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Одного из фигурантов дела задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Имя задержанного не уточнялось.

Следователи считают, что должностные лица вуза «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

В УФСБ также предоставили журналистам издания оперативную запись обысков в университете. Изучив ее, «Фонтанка» пришла к выводу, что обыск проходил в кабинете Сергея Бачевского.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор РФ вернул в суд дело бывшего главы «Роснано»
Чемпионат мира по хоккею 2017 года
Сборная России обыграла датчан на ЧМ-2017 по хоккею
Владислав Сурков
СМИ рассказали о роли Суркова в политике ДНР и ЛНР
Логотип Google
Google выплатила наложенный ФАС штраф в 438 млн рублей
Wi-Fi
Путин подписал указ против анонимности в интернете
Архив новостей

Самое читаемое

Боевики Исламского государства
ИГ разместило в интернете видео казни «шпиона» из РФ
Владимир Путин на церемонии вступления в должность президента
О вероятности неучастия Путина в выборах президента-2018
Владимир Путин
О возможном неучастии Путина в выборах президента
Эммануэль Макрон
Макрон выбрал первую страну для визита в качестве президента
Владимир Путин в день юбилея Победы в ВОВ
Путин не стал упоминать лидеров Украины и Грузии в поздравлении с Днем Победы
20:31 СМИ узнали о выделении 10 млрд рублей на поддержку предприятий ЛНР и ДНР
20:12 СМИ узнали о задержании в Петербурге ректора университета телекоммуникаций
19:56 В правительстве одобрили законопроект о телемедицине
19:33 В Минфине объяснили отмену пониженного акциза для иностранного вина
19:22 Сборная России обыграла датчан на ЧМ-2017 по хоккею

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Барон Мюнхгаузен
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен
11 мая 1720 года родился Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.
19:02 Генпрокурор РФ вернул в суд дело бывшего главы «Роснано»
18:32 МВД Грузии решило больше не пускать Юрия Лужкова в страну
18:12 Доход главы ЦИК РФ за год составил больше 30 млн рублей
18:02 Коричневый карлик оказался гигантской планетой
17:47 Власти Крыма пригласили певицу Джамалу посетить республику
17:20 В России приостановили деятельность партии «Демократический выбор»
17:15 По делу о теракте в Петербурге задержан еще один подозреваемый
16:49 Журналисты обратились в ООН с просьбой прекратить «травлю чеченского народа»
16:25 СМИ нашли видео выступления в Крыму болгарского участника «Евровидения»
16:14 Google выплатила наложенный ФАС штраф в 438 млн рублей
16:00 Путин рассказал об особом значении отношений с Палестиной
15:50 СМИ узнали об отсутствии в Средиземном море кораблей ВМФ РФ в момент удара США по Сирии
15:19 В Совбезе заявили об угрозе применения террористами химоружия в России
14:51 Глава Минтруда отказался поддержать налог на бездетность
14:47 В атмосфере Титана замечены метановые облака
14:35 В Кремле подтвердили передачу Лавровым Трампу послания Путина
14:14 Путин поручил правительству РФ бороться с анонимностью в интернете
13:58 Создатель «групп смерти» Филипп Лис признался в подстрекательстве к суициду
13:41 СМИ рассказали о роли Суркова в политике ДНР и ЛНР
13:26 Песков отказался подтвердить кандидатуру нового посла РФ в США
13:12 Повседневные расходы россиян упали до пятилетнего минимума
12:59 Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлены обвинения
12:39 Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo предоставлять ФСБ данные о пользователях
12:23 ЕС пригрозил приостановить безвиз с Украиной при проблемах с мигрантами
12:19 Соколовский назвал приговор по своему делу оправдательным
12:15 Правительство изменило систему ценообразования в сфере ЖКХ‍
11:55 Певица Катя Лель попала в список сайта «Миротворец»‍
11:47 Демон из фильма «Охотники за привидениями» дал имя динозавру
11:43 Совет ЕС окончательно утвердил отмену виз для Украины
11:32 Большинство опрошенных россиян называли причинами болезней работу и стресс‍
11:20 Руслан Соколовский получил условный срок
11:05 Импортеры вина допустили массовый уход компаний из РФ из-за мер Минфина‍
10:50 МИД представил Думе кандидата на пост посла России в США
10:35 Трамп и Пенс приняли в Белом доме главу МИД Украины‍
10:05 Экс-руководителей «Роснано» освободили из-под ареста по делу о растрате
09:53 США хотят запретить провоз электронных устройств на рейсах из Европы
09:31 Суд признал блогера Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих
09:24 Кондратьев посоветовал украинскому министру не дразнить кубанских казаков‍
08:54 СМИ назвали претендентов на пост директора ФБР
08:39 Олланд принял отставку правительства Франции
08:24 СМИ рассказали про ответ на арест российской госсобственности в США
08:09 ЦРУ создаст центр противодействия ядерной угрозе КНДР
07:53 СБУ прокомментировала появление своего сотрудника у дома Шеремета
10.05 20:59 Лавров призвал США не делать ставку на свержение Асада в Сирии
10.05 20:41 Госдеп оставил в силе санкции против РФ после визита Лаврова в Вашингтон

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.