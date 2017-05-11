СМИ узнали о задержании в Петербурге ректора университета телекоммуникаций

Ректор петербургского Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский был задержан после обысков в его кабинете. Об этом сообщает издание «Фонтанка» без указания на источники.

По имеющейся информации, Бачевского задержали в рамках уголовного дела по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Официального подтверждения этому нет.

В свою очередь, в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что ряд сотрудников университета Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Одного из фигурантов дела задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Имя задержанного не уточнялось.

Следователи считают, что должностные лица вуза «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

В УФСБ также предоставили журналистам издания оперативную запись обысков в университете. Изучив ее, «Фонтанка» пришла к выводу, что обыск проходил в кабинете Сергея Бачевского.