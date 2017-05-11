Повседневные расходы россиян упали до пятилетнего минимума

Повседневные расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет, отмечает исследовательский холдинг «Ромир».

Эксперты отмечают: «Традиционно в апреле наблюдает некоторое снижение потребительской активности – праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий Пост. Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года».

В апреле текущего года показатель снизился на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% год к году. С учетом инфляции повседневные расходы по сравнению с апрелем прошлого года упали на 9%. При этом сокращение повседневных трат россиян фиксируется во всех регионах и типах городов.

По мнению экспертов холдинга, «общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии».