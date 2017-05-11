СМИ назвали претендентов на пост директора ФБР

На замещение поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) претендуют пять человек. Их имена приводит телеканал Fox News.

По информации канала, ФБР могут возглавить бывший руководитель Управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи или заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было сказано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. В Белом доме заявили, что Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми написал прощальное письмо к бывшим подчиненным, в котором прокомментировал свое увольнение. Письмо публикует телеканал CNN.

Коми отмечает: ««Долгое время я считал, что президент может уволить главу ФБР без какой-либо веской причины или без причины в принципе. Я не собираюсь тратить время на пустые размышления по поводу этого решения и того, каким образом оно должно было быть принято. Я надеюсь, вы тоже. Это уже произошло, со мной все будет в порядке. Хотя мне будет очень не хватать вас и этой работы».

Как утверждает CNN, причиной увольнения Коми стало то, что он «не предоставил президенту гарантии своей личной преданности»: президента США Дональда Трампа якобы возмутило внимание Коми к расследованию по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы. При этом Трамп, по утверждению телеканала, считает, что Коми уделял «слишком много внимания» российскому вопросу, однако был мало заинтересован в расследовании в отношении журналистов.

Между тем, президент РФ Владимир Путин, комментируя увольнение Коми по просьбе сотрудницы американского телеканала, заявил: «Мы не имеем никакого отношения к увольнению Коми. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?».