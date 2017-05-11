Google выплатила наложенный ФАС штраф в 438 млн рублей

Корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 млн рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой, говорится в сообщении ФАС.

Ведомство напоминает, что в апреле в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между ФАС России и Google. В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий, ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.

Штраф был наложен на Google за действия, которые привели к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, — магазина приложений Google Play на определенных условиях (обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google по умолчанию).