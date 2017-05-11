Сборная России обыграла датчан на ЧМ-2017 по хоккею

Российские хоккеисты одержали очередную победу на чемпионате мира, обыграв сборную Дании со счетом 3:0.

Счет на 36-й минуте встречи открыл Богдан Киселевич. Вторую шайбу сразу же забросил Сергей Плотников. Третьим, через минуту, отличился Никита Гусев.

В 70 секунд наша трёшка уложилась, сейчас будем всю эту красоту смотреть. Ну да, чего-то такого мы и ждали, кстати. И дождались! — Хоккей России (@russiahockey) 11 мая 2017 г.

Ранее сборная России одержала победу над сборными Германии, Италии и Швеции.



Напомним, перед стартом турнира букмекеры ставили российскую национальную сборную на третье место в рейтинге предполагаемых лидеров: Канада (коэффициент на победу 3,00), Швеция (4,00), Россия (5,00).