Олланд принял отставку правительства Франции

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку национального правительства, сообщает Le Parisien со ссылкой на официальное сообщение Елисейского дворца.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Франции Бернар Казнев объявил об отставке своего кабинета министров 10 мая. Олланд отставку принял, однако попросил Казнева продолжить работу до завершения формирования нового правительства.

Напомним, 7 мая, в ходе второго тура президентских выборов во Франции, новым главой государства был избран Эммануэль Макрон. 8 мая Олланд объявил, что передаст Макрону президентские полномочия 14 мая.

Ожидается, что нового премьера и министров Макрон назначит в начале следующей недели.