Мемория. Барон Мюнхгаузен

11 мая 1720 года родился Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен, офицер русской армии.

Личное дело

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720 – 1797) родился в Боденвердере, недалеко от Ганновера. Он был пятым ребенком среди восьмерых братьев и сестер. Отец, Отто фон Мюнхгаузен, умер рано, когда мальчику исполнилось четыре года. Когда Карл вырос, мать устроила его в свиту герцога Брауншвейгского, где когда-то служил и его отец. В 1737 году герцог получил письмо из России от младшего брата Антона Ульриха с просьбой прислать ему в свиту двух новых пажей. Семнадцатилетний Иероним фон Мюнхгаузен стал одним из них. Поначалу пажи Антона Ульриха Брауншвейгского жили в Петербурге, бывали при дворе, участвовали в придворных увеселениях, но в конце февраля 1738 года войска фельдмаршала Миниха вновь отправились на войну с турками. В поход пошли и Антон Ульрих со свитой. Однако документальных свидетельств об участии в войне Иеронима фон Мюнхгаузена не найдено.

После окончания похода Антон Ульрих вернулся в Петербург. В июле 1739 года состоялась его свадьба с Анной Леопольдовной, а на следующий год родился сын – Иоанн, который стал наследником русского престола. Антон Ульрих сделался генералиссимусом российской армии и получил титул «Императорское Высочество», а Мюнхгаузен был зачислен в корнеты Брауншвейгского кирасирского полка. Полк был создан из Ярославского драгунского полка специально для Антона Ульриха еще в 1733 году. «Дозволено было принимать в оный курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание», поэтому офицерами полка были в основном иностранцы. Полк располагался в Лифляндии, так что последующие годы Мюнхгаузен прожил в Риге. В 1740 году он был произведен в поручики. Переворот, который привел на престол Елизавету Петровну, не мог не сказаться на карьере Мюнхгаузена, который был связан с брауншвейгским семейством. Следующий чин ротмистра он получил лишь через 10 лет. Когда Елизавета Петровна пригласила в Россию невесту для своего племянника Петра, наследника русского престола – немецкую принцессу Софью-Фредерику-Августу Ангальт-Цербстскую (будущую Екатерину II), в Риге принцессу встречал почетный караул кирасирского полка под командованием Иеронима фон Мюнхгаузена. Он же сопровождал немецкую принцессу, когда она уезжала в Петербург.

В 1744 году Мюнхгаузен женился на лифляндской дворянке Якобине фон Дунтен, дочери судьи и съездил в отпуск в родной Боденвердере. После возвращения прожил в России еще восемь лет, до 1752 года, когда он унаследовал родовое имение в Боденвердере. Барон получил отпуск для улаживания наследных дел и выехал на родину. Он еще дважды продлевал свой отпуск, а потом, решив зажить частной жизнью, уволился из полка. Жил в своем поместье, занимался охотой и сельским хозяйством. 46 лет прожил с женой Якобиной, а через некоторое время после ее смерти, уже семидесятичетырехлетним, вдруг влюбился в семнадцатилетнюю Бернардину фон Брунн, дочь отставного майора, жившего по соседству. Их свадьба состоялась в 1790 году, а вскоре Бернардина родила ребенка, которого барон не без оснований отказался признать своим. Потянулся долгий бракоразводный процесс. В конце концов Бернардина убежала за границу, захватив с собой сбережения барона. Умер Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен 22 февраля 1797 года.

Чем знаменит

Поселившись в Германии, барон по вечерам любил посидеть за стаканом вина или кружкой пива в кругу друзей и рассказать им об удивительных приключениях, случавшихся с ним на охоте и во время жизни в России. Характерное для охотников стремление приукрасить историю сочетались в нем с даром рассказчика. Один из современников вспоминал, что «обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша. …Он жестикулировал все выразительнее, крутил руками на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его все больше оживлялось и краснело. И он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».

В 1781 году в Берлине вышел альманах под название Vademecum für lustige Leute («Путеводитель для веселых людей»). В предисловии к одному из разделов было написано: «Возле Г-вера живет весьма остроумный господин М-х-з-н». А дальше следовал целый ряд невероятных рассказов. Через два года, в том же альманахе были опубликованы «Еще две небылицы М.». Так были впервые были напечатаны истории о приключениях барона и Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен превратился в литературного героя.

О чем надо знать

На обложках книг о Мюнхгаузене стоит имя писателя Рудольфа Распе, однако достоверно не известно, был ли он автором первой публикации в берлинском альманахе 1781 года. Распе служил советником и хранителем древностей при дворе ландграфа Гессен-Кассельского. В 1773 году по поручению ландграфа он совершил поездку по монастырям в поисках старинных манускриптов. Тогда он заехал и в Боденвердер, где побывал в гостях у барона Мюнхгаузена и мог слышать его рассказы. Но все-таки прямых доказательств, что автором первых печатных рассказов о приключениях барона был Распе, нет. Достоверно известно, что, когда Распе увяз в долгах и даже был обвинен в краже старинных монет и гемм из коллекции ландграфа, ему пришлось бежать в Англию. Оказавшись в Лондоне, он, видимо, решил поправить свое материальное положение и издал уже на английском языке книгу о приключениях барона Мюнхгаузена. Что-то сохранил из историй, вошедших в немецкое издание, что-то добавил. Книга «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию» вышла осенью 1785 года. Как и первые рассказы, она была издана анонимно, стоила один шиллинг и была мгновенно раскуплена. Именно с этой книги началась подлинная слава барона Мюнхгаузена.

Прямая речь

«Пожалованного из пажей Гиранимуса Карла Фридриха фон Минихаузина в кирасирской Брауншвейской полк в корнеты определить в том полку на порозжую ваканцию и жалованье давать, а при первой даче за повышение вычесть на гошпиталь. И верности присягу учинить ему при команде как указы повелевают». Из протокола Военной коллегии от 8 декабря 1739 года

«Божией милостью мы Елисавета Первая, Императрица и Самодержица Всероссийская… Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Иеронимуса Мюнхгаузена… в Наши ротмистры 1750 года февраля 20 дня всемилостивейше пожаловали и учредили…». Указ императрицы Елизаветы Петровны о производстве Мюнхгаузена в ротмистры.

«Язык, вера, традиции, архитектурный облик средневековой Риги напоминали новоиспеченному корнету о доме. В этой среде он вполне мог чувствовать себя своим. Представитель уважаемого в Европе дворянского рода, протеже отца российского Императора, офицер привилегированного кавалерийского полка, командовавший первой ротой, состоящей при генерал-губернаторе, — все это обеспечивало достаточно высокий статус и обещало многое в будущем... Конечно, наиболее привлекательной была парадная сторона кирасирской службы. Могучие кони, отборные всадники, богато украшенные мундиры; грохот литавр и звуки серебряных труб — производили незабываемое впечатление. Ярким зрелищем для рижан и приезжих становилось участие кирасир в различных церемониях <…> Первая рота, или лейб-компания, считалась в полку образцовой, поэтому поддержание в ней надлежащего порядка требовало от Мюнхгаузена немалых усилий. Квартируя в крупнейшем военно-административном центре, он часто выступал в роли ходатая и посредника, отстаивая полковые интересы. Нелегко, как видно, давалось овладение премудростями русского языка, на котором велась официальная переписка, а главное, навыками бумаготворчества». А. П. Капитонов

«Я выехал в Россию верхом на коне. Дело было зимою. Шел снег. Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать. Я чуть не падал с седла от усталости. Но напрасно искал я ночлега: на пути не попалось мне ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в открытом поле. Кругом ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега. К этому столбику я кое-как привязал своего озябшего коня, а сам улегся тут же, на снегу, и заснул…». Начало книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Распе, в пересказе Корнея Чуковского

17 фактов о Иерониме фон Мюнхгаузене

Дворянский род Мюнхгаузенов восходит к рыцарю Хейно, принимавшему участие в крестовом походе императора Фридриха Барбароссы. Через столетие все потомки Хейно погибли в войнах или умерли. В живых остался только один из них, ставший монахом. Чтобы продолжить род, ему специальным указом позволили покинуть монастырь и жениться. С него и началась новая ветвь рода, получившая фамилию Мюнхгаузен, то есть «дом монаха». На гербе рода Мюнхгаузен изображен идущий монах с посохом.

Многие представители этого рода вошли в историю. Хилмар фон Мюнхгаузен в XVII веке стал прославленным полководцем. Герлах Адольф фон Мюнхгаузен, двоюродный брат Иеронима, стал министром Ганноверского двора и основал Геттингенский университет. Отто II фон Мюнхгаузен прославился как ученый-ботаник. Карл Людвиг Август Хейно фон Мюнхгаузен был участником войны за независимость США, писателем и поэтом. Александр фон Мюнхгаузен занимал пост премьер-министра Ганновера в 1850 – 1851 годах. Поэт Бёррис фон Мюнхгаузен был одним из наиболее видных литераторов гитлеровской Германии.

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен записан в родословную книгу Мюнхгаузенов под номером 701.

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) найдены несколько десятков документов, связанных с военной службой Мюнхгаузена.

Сохранились свидетельства, что барон был очень недоволен появлением в печать рассказов о себе и даже собирался подавать в суд на автора.

После выхода английского издания в Боденвердер повалили зеваки поглядеть на человека, который летал на ядре и путешествовал на Луну. Слуги по приказу барона патрулировали территорию поместья и выставляли вон всех непрошенных гостей. На имя барона стали приходить письма, порою даже оскорбительные.

Немецкий пересказ книги Распе сделал поэт Готфрид Август Бюргер. Книга получила название «Удивительные путешествия, походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена на воде и на суше, о которых он обычно рассказывал за бутылкой вина в кругу своих друзей».

Единственный подлинный портрет барона работы Г. Брукнера (1752), погиб во время Второй мировой войны, но сохранились сделанные ранее фотографии этой картины.

Иллюстрации к книгам о приключениях барона Мюнхгаузена выполняли такие знаменитые художники как Г. Доре и А. Шретер.

Образ Мюнхгаузена использовали многие писатели. Карл Лебрехт Иммерман в 1838 году в своем романе сделал ироничным и чудаковатым комментатором упадка помещичьей Германии внука барона. В первой половине XIX века появляются сатирические книги Шнорра, Ребмакка, Альверслебена. В конце же позапрошлого столетия Мюнхгаузен становится олицетворением «возвышающего обмана», символом культа «поэтической лжи». К произведениям этого направления относятся книги Ф. Клейма «Последняя ложь» или Э. Боттгер «Чудо любви». В некоторых книгах о бароне Мюнхгаузене подчеркивается трагический аспект главного героя как образа вдохновенного лжеца в разладе с действительностью.

В России книга о Мюнхгаузене появилась в 1793 году под названием «Не любо, не слушай, а лгать не мешай» (текст Бюргера, пересказ Николая Осипова) с двумя приложениями: «Прибавки к вышеописанным несбыточным правдам» и «Еще барышок: Что не долгано, то надобно добавить новым полыганием».

Позднее появились «Путевые чудесные приключения барона Мюнхгаузена», которые издал в Англии друг Герцена Николас Трюбнер. В Россию книга доставлялась нелегально.

В 1910 году Ю. Беляев написал комедию «Красный кабачок», в которой придал Мюнхгаузену черты мистического очарования и магической силы, сближая его с образом графа Калиостро.

В повести Сигизмунда Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена» барон попадает в 1921 год.

Первый в истории фильм о Мюнхгаузене снял еще в 1911 году Жорж Мельес. В общей сложности известно 17 художественных и мультипликационных фильмов о приключениях барона.

В 1994 году название Мюнхгаузен получил астероид номер 14014.

Памятники барону установлены в Боденвердере, Москве, Калининграде, Бендерах и Хмельницком.

Памятники барону установлены в Боденвердере, Москве, Калининграде, Бендерах и Хмельницком. Расстройство, при котором больной приписывает себе симптомы какой-либо болезни, получило название «синдром Мюнхгаузена».



Материалы о бароне Мюнхгаузене

Статья о бароне Мюнхгаузене в русской Википедии

Статья в немецкой Википедии о роде Мюнхгаузенов

Барон Мюнхгаузен — российский кирасир. Документы 1739—1741 гг.

Мюнхгаузен в проекте «Хронос»

Музей Мюнхгаузена в Риге

Цюрихский проект по научному изучению феномена Мюнхгаузена