Власти Крыма пригласили певицу Джамалу посетить республику

Власти Крыма в ближайшее время отправят победительнице «Евровидения-2016» украинской певице Джамале официальное письмо с приглашением посетить республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо подписано заместителем председателя правительства республики Георгием Мурадовым. «Уважаемая госпожа Джамаладинова! Учитывая ваше публичное заявление, в котором было выражено желание посетить свою Родину — Крым, навестить своих родных и близких, приглашаем вас посетить Республику Крым в удобное для вас время», — цитирует агентство слова обращения. По словам Мурадова, письмо будет отправлено певице 11 мая.

Кроме того, правительстве республики пригласили Джамалу стать участником круглого стола на тему «Сотрудничество крымско-татарской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

10 мая певица Джамала заявила о желании выступить в Крыму. «Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — цитирует DW Джамалу. При этом певица отказалась комментировать выступление в Крыму россиянки Юлии Самойловой, которая не смогла принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве из-за запрета Службы безопасности Украины на въезд в страну.

В четверг также стало известно, что представитель Болгарии на проходящем в Киеве музыкальном конкурсе «Евровидение» Кристиан Костов выступал в Крыму еще до принятия украинского закона о пересечении границы.