Трамп и Пенс приняли в Белом доме главу МИД Украины‍

Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе визита в США встретился с американским вице-президент США Майклом Пенсом и с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. О прошедшей в Вашингтоне встрече сообщается на страничке в Facebook посольства Украины в Вашингтоне.

При этом на сайте Белого дома до сих пор нет упоминаний об этой встрече.

«Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», — сообщает украинская сторона о посещении Белого дома Павлом Климкиным. Отмечается, что на встрече также присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Ранее на этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча главы МИД России Сергея Лавровым с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом. В ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран обсуждались ситуация на Украине, пути выхода из сирийского кризиса, борьба с ИГ (группировка «Исламское государство» запрещена в РФ). После встречи в Госдепе сделали специальное заявление, в котором говорилось об условии отмены антироссийских санкций. Представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что ограничения будут сняты, когда Россия изменит тот курс, который привел к их введению. В частности, имеется в виду выполнение Минских соглашений.