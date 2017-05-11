Кондратьев посоветовал украинскому министру не дразнить кубанских казаков‍

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который назвал Кубань захваченной украинской территорией. Заявление главы региона опубликовано на сайте краевой администрации.

Кондратьев рекомендовал украинскому министру «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли». Он также заявил о «готовности отправить» украинскому министру партию учебников по истории и географии для «восполнения пробела в знаниях». Глава Кубани подчеркнул, что регион никогда не принадлежал и не будет принадлежать Украине.

Губернатор также напомнил, что когда российская императрица Екатерина II подарила в пользование запорожским казакам «российскую землю для создания казачьих куреней», она не учитывала «продовольственные проблемы современной Украины», которой в то время еще не существовало. Вениамин Кондратьев добавил, что если Украина имеет дефицит сельхозпродукции, его не надо «решать за счет Кубани».

Ранее Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения между Украиной и Россией возможно лишь при условии, что если последняя вернет Крым, восток Украины и территорию Кубани.

В июне прошлого года Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина должна вернуть себе ряд западных областей России, в которых сохранилась «украинская ментальность». «Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Это то, где есть украинская сущность, украинская ментальность», — заявил политик.