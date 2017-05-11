Создатель «групп смерти» Филипп Лис признался в подстрекательстве к суициду

Филипп Будейкин (Филипп Лис), обвиняемый в создании «групп смерти» в соцсетях, признал свою вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

11 мая в суде прошло заседание, в ходе которого Будейкину был продлен срок содержания под стражей.

По завершении заседания Лебедева сообщила: «Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал».

Напомним, по версии следствия, Будейкин управлял сообществами «ВКонтакте», где подросткам предлагалось сыграть в некую игру с заданиями, выполнение которых представляет угрозу для здоровья и жизни.