МВД Грузии решило больше не пускать Юрия Лужкова в страну

Грузия внесет в черный список бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, посещавшего без особого разрешения Абхазию и Южную Осетию, которые грузинские власти считают оккупированными территориями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МВД страны Шалва Хуцишвили.

8 мая Юрий Лужков приехал в Грузию с друзьями и супругой. Как рассказал журналистам Схиархимандрит Серафим, Лужков посетил монастырь 13-ти святых Ассирийских отцов в селе Старая Канда, где послушал литургию на арамейском языке. По данным грузинских СМИ, бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

«То, что произошло на данном этапе, было обусловлено тем, что он не был внесен в ["черный"] список в свое время. Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию", — заявил Хуцишвили, чьи слова цитируют грузинские СМИ.

Ранее Лужков несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию, которые Грузия считает оккупированными территориями. Согласно закону «Об оккупированных территориях», их посещение без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Летом 2011 года Юрий Лужков выиграл иск у газеты «Твой день», которая распространила информацию по поводу якобы имеющегося у бывшего столичного градоначальника имущества в Абхазии.