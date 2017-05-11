СМИ узнали о выделении 10 млрд рублей на поддержку предприятий ЛНР и ДНР

Росрезерв получил 10 млрд рублей на приобретение материалов и сырья металлургической промышленности, необходимых для работы заводов самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства. В документе при этом нет никаких указаний на то, какое именно металлургическое сырье будет покупать Росрезерв.

«По текущим ценам на руду, 10 млрд рублей эквивалентны 2 млн тонн этого сырья, а это обеспечит производство примерно 1,5 млн тонн стали», — подсчитал эксперт издания.

В РБК при этом отмечают, что именно Росрезерв будет выступать посредником в ходе поставок сырья, которое нужно для работы металлургических комбинатов непризнанных ЛНР и ДНР.

В открытом доступе постановления кабмина, на которое ссылаются в документе, нет. Оно определяет номенклатуру и объемы закупок Росрезерва. В самом Росрезерве РБК не сумели пояснить, о каких закупках идет речь. До этого крупными приобретениями металлургического сырья агентство не занималось, а почти вся деятельность Росрезерва относится к гостайне.

Ранее СМИ сообщали, что власти ДНР намерены запустить Енакиевский металлургический завод, при этом о поставках сырья в обход Киева, проводящего торговую блокаду Донбасса, руководство предприятия якобы уже договорилось.

В свою очередь, в середине апреля глава «Росрезерва» Дмитрий Гогин в интервью РБК сообщал, что агентство оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса «за счет имеющихся резервов». Месяцем ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак провел встречу с представителями промышленных групп, на которой обсуждались поставки железной руды на предприятия самопровозглашенных народных республик.