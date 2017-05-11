Экс-руководителей «Роснано» освободили из-под ареста по делу о растрате

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед, являющийся фигурантом дела о растрате бюджетных средств, освобожден из-под домашнего ареста, сообщил РБК источник во ФСИН.

Как пояснил собеседник издания, мера пресечения Меламеду была отменена «в связи с истечением предельного срока содержания» под домашним арестом.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что из СИЗО отпущен другой фигурант дела о растрате в «Роснано» — бывший финансовый директор этой корпорации Святослав Понуров. Предельный срок содержания под стражей Понурова, пояснил он, также истек.

Как пояснили собеседники агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова и вернула его следствию для устранение недостатков.

Меламед был задержан 1 июля 2015 года, через несколько дней суд санкционировал его домашний арест. Через неделю в СИЗО был помещен Понуров.

В феврале 2016 года третьему фигуранту дела «Роснано» было предъявлено обвинение в растрате. Андрея Малышева заочно обвинили по делу о растрате более 220 млн рублей из средств госкорпорации. Вскоре выяснилось, что бывший зампред правления лечится за границей после операции на сердце.