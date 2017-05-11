В Минфине объяснили отмену пониженного акциза для иностранного вина

Министерство финансов РФ заявило о незаконности применения пониженной ставки акциза к импортному вину. Соответствующий комментарий опубликован пресс-службой ведомства.

«Именно законодательством, а не решением Минфина России установлена привязка понятий винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) к территориям субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Любая иная трактовка указанных норм Налогового кодекса и отраслевого закона являлась бы нарушением российского законодательства, подчеркивают в Минфине.

В ведомстве также напомнили, что в действующем законе определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство вина с ЗГУ и ЗНМП, относится к компетенции органов власти субъектов федерации по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов. Как отмечается, «теоретически такая саморегулируемая организация могла бы предложить, а субъект утвердить территории иных государств в качестве таких географических объектов». Однако по закону уполномоченный региональный орган власти может принимать такие решения только в пределах границ своего региона.

Ранее в четверг газета «Коммерсантъ» сообщила, что подписанный 5 мая Минфином приказ может привести к уходу с рынка 80% импортеров вина. Издание сообщило, что этот документ лишает импортеров вина права пользоваться пониженной ставкой акциза для ввоза продукции с ЗГУ и ЗНМП. Сам акциз начал действовать с первого января 2016 года. Как предположили собеседники издания, поставщиков зарубежного вина теперь могут обязать заплатить разницу за весь этот период.