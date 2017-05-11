В Кремле подтвердили передачу Лавровым Трампу послания Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал определенное послание президенту США Дональду Трампу от российского коллеги, не уточнив, носило оно письменный или устный характер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Безусловно. Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ, действительно ли президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел Сергея Лаврова по просьбе главы российского государства Владимира Путина, с которой тот обратился к хозяину Белого дома во время телефонного разговора, Песков сказал: «Я уже отвечал на этот вопрос. Контакты осуществлялись в продолжение разговора двух президентов».

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США не обменивались посланиями через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Не было», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, его слова цитирует РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом рассказал, что обсуждались вопросы организации встречи президентов России и США.