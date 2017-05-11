США хотят запретить провоз электронных устройств на рейсах из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из ряда европейских стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ограничение может затронуть рейсы американских компаний United Airlines, Delta Air и American Airlines. Источники агентства в США и Европе при этом утверждают, что американское министерство внутренней безопасности (DHS) уже в ближайшее время может объявить о новом запрете. Между тем, какие именно страны попадут под запрет, пока неизвестно.

«Мы продолжаем анализировать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждаем возможные шаги с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — заявил Reuters представитель DHS Дейв Лапан. Он также отметил, что глава ведомства Джон Келли «еще не принял решение».

В марте американские власти объявили о запрете провоза большинства электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ограничения должны были коснутся, в частности, рейсов, вылетающих из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Вслед за США в Великобритании был введен запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих из ряда стран.