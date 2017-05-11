11 мая 2017, 17:15
По делу о теракте в Петербурге задержан еще один подозреваемый
Федеральная служба безопасности России задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что задержанный — гражданин одной из среднеазиатских республик Эрматов М.Б. Он подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что троим подозреваемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлены обвинения.
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