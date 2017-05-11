По делу о теракте в Петербурге задержан еще один подозреваемый

Федеральная служба безопасности России задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что задержанный — гражданин одной из среднеазиатских республик Эрматов М.Б. Он подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что троим подозреваемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлены обвинения.