Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo предоставлять ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор зарегистрировал блог Opera Software AS и видеохостинг Vimeo в реестре организаторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте проекта «Роскомсвобода».

Также в реестр попал мессенджер Snaappy. Попадание компании в реестр означает, что она будет обязана хранить данные пользователей и предоставлять их по требованию спецслужб.

На сайте Роскомнадзора опубликовано подтверждение информации о внесении в реестр Opera Software AS b Vimeo. Одновременно 11 мая ведомство сняло блокировку с сайта китайского мессенджера WeChat, введенную 5 мая.

В свою очередь, на сайте «Роем!» подчеркивает, что речь идет только о площадках на blogs.opera.com. В реестре Роскомнадзора, пишет издание, нет браузера Opera или других браузеров.

С 1 июля 2018 года в России должен вступить в силу пакет «антитеррористических» законов Ирины Яровой, по которому компании, включенные в реестр, обязаны будут передавать пользовательские данные по запросу силовых структур. Если они этого не сделают, их деятельность в России ограничат.