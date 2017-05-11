Доход главы ЦИК РФ за год составил больше 30 млн рублей

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в 2016 году заработала более 30,6 млн рублей, при этом в 2015 году, когда она занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ, ее доход составил 7,6 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе членов комиссии опубликованы на сайте ЦИКа.

В свою очередь, в пресс-службе комиссии агентству ТАСС сообщили, что рост доходов Памфиловой в 2016 году объясняется продажей дома и участка.

«Задекларированный доход суммарно образуют зарплата за год и средства, вырученные от продажи дома и земельного участка. На эти деньги был куплен другой объект недвижимости», — пояснили в ЦИКе.

Согласно декларации, у Эллы Памфиловой в собственности находится земельный участок площадью 2033 кв. м, жилой дом, квартира с долевой собственностью и гараж. Кроме того, председатель Центризбиркома владеет автомобилем Volkswagen Beetle.