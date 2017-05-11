В Совбезе заявили об угрозе применения террористами химоружия в России

Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов заявил, что угроза применения террористами в России отравляющих веществ нарастает, сообщает РИА Новости.

Павлов отметил: «Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации».

Представитель российского Совбеза подчеркнул, что рост угрозы актуализирует выработку упреждающих мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам.